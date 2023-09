Na Evropski noči raziskovalk in raziskovalcev bodo znanost približali širši javnosti

Ljubljana, 26. septembra - Na ljubljanskih ulicah in trgih, v parkih, prostorih sodelujočih fakultet ter mnogih drugih krajih po vsej Sloveniji se bo v petek ves dan odvijala Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, namen katere je znanost približati širši javnosti. Dogodek bo pri nas potekal v sklopu dveh slovenskih projektov, Noč ima svojo moč! in Humanistika, to si ti!