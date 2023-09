V Cankarjevem domu drevi koncert italijanskega zvezdnika Al Bana

Ljubljana, 26. septembra - V Cankarjevem domu bo drevi nastopil italijanski pevec Al Bano, čigar glasbena kariera traja že več kot pol stoletja. Velja za enega najbolj prepoznavnih italijanskih glasbenikov ob boku Andree Bocellija in Erosa Ramazzottija. Pred desetletji je slovel tudi v duetu z nekdanjo soprogo Romino Power in uspešnicami Felicita, Ci sara in Sempre sempre.