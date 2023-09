Prebivalci so se prvič po uničujočih požarih lahko vrnili na Maui

Honolulu, 26. septembra - Skoraj sedem tednov po uničujočih požarih na havajskem otoku Maui so oblasti prebivalcem v ponedeljek prvič dovolile, da so se lahko vrnili v dele opustošenega obalnega mesta Lahaina. Vračanje na območje, kamor so doslej imeli dostop le reševalci in prostovoljci, naj bi omogočali postopoma.