Sporočilo uredništvom - regionalna okrogla miza z naslovom Kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in humanitarni pomoči?

Ljubljana, 26. septembra - Regionalna okrogla miza z naslovom Kako lahko podjetja sodelujejo v mednarodnem trajnostnem razvoju in humanitarni pomoči?, ki jo pripravlja Slovenska karitas skupaj z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve in OOZ Maribor, bo danes ob 11. uri v prostorih OOZ Maribor na Titovi cesti 63 v Mariboru, so sporočili iz Slovenske karitas.