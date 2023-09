Umrl igralec iz serije Mož iz agencije U.N.C.L.E. David McCallum

Los Angeles, 26. septembra - Umrl je britanski igralec David McCallum, znan po vlogi tajnega agenta v televizijski seriji iz 60. let Mož iz agencije U.N.C.L.E., sodobnejšim gledalcem pa je znan iz nanizanke Preiskovalci na delu (NCIS). O njegovi smrti so v ponedeljek poročali ameriški mediji. Umrl je v starosti 90 let.