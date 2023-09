Iz skladišča v Mariboru ukradli večjo količino pijače skupaj s tovornim vozilom

Maribor, 26. septembra - Policisti so bili danes zgodaj zjutraj obveščeni o vlomu v skladiščne prostore v bližini Tržaške ceste v Mariboru. Po prvih informacijah so neznanci odtujili večjo količino pijače skupaj s tovornim vozilom. S tem so po prvih ocenah povzročili za okoli 8000 evrov gmotne škode, so sporočili z mariborske policijske uprave.