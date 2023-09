Cene nafte malenkost navzdol

Singapur, 26. septembra - Cene nafte so se danes sicer nekoliko znižale, a so od julija poskočile že za 25 odstotkov. Navzgor so jih pognale omejitve pri dobavi iz velikih proizvajalk, kot sta Savdska Arabija in Rusija. Rast bi bila še krepkejša, če je ne bi zavirala apreciacija dolarja. Z nafto se namreč trguje v dolarjih, močan dolar pa pogosto krni povpraševanje.