Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek dosegle skromno rast, saj so skrbi glede morebitnega zaprtja ameriške vlade in visoke obrestne mere omejile odboj po nedavni šibkosti, piše francoska tiskovna agencija AFP.