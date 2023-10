V Vrsnem danes Gregorčičev spominski dan

Kobarid, 1. oktobra - Z dogodkom pri rojstni hiši na Vrsnem se bodo danes spomnili in se poklonili pesniku Simonu Gregorčiču. Dogodek je del tradicionalnih Gregorčičevih dnevov, ki jih letos pripravljajo že 13. in se bodo nadaljevali prihodnji konec tedna na Goriškem. Pripravili so raznoliko dogajanje v počastitev Gregorčiča vse do 26. oktobra.