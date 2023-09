Vroča kri in povzdignjeni glasovi na javni dražbi za najem utic za peko kostanja

Ljubljana, 26. septembra - Na Mestni občini Ljubljana so izvedli javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja. Oddali so tri utice od šestih. Najvišjo ceno je za utico na Prešernovem trgu ponudilo podjetje Profrut, in sicer 51.500 evrov. Dražitelji so že pred začetkom glasno nasprotovali prisotnosti zastopnika Profruta, ki da je prišel le višati ceno najema.