Začenja se 29. slovenski festival znanosti pod geslom Vesolje-Zemlja-ljudje

Ljubljana, 26. septembra - V Ljubljani in Kopru se danes začenja že 29. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo pod geslom Vesolje-Zemlja-ljudje. V okviru festivala se bodo zvrstili mnogi naravoslovni in humanistični eksperimenti, delavnice, predavanja, razstave in terenski ogledi, ki bodo udeležence spodbudili k razmišljanju o človekovi povezanosti z vesoljem.