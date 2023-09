ZDA in tihomorske države na vrhu v Washingtonu o sodelovanju in nevarnosti podnebnih sprememb

Washington, 25. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden danes in v torek v Washingtonu gosti drugi vrh z državami članicami Foruma tihomorskih držav, s čimer skuša Washington utrditi sodelovanje z državami v luči naraščanja kitajskega vpliva. Ob tej priložnosti so ZDA tudi navezale diplomatske odnose s Cookovimi otoki in Niue.