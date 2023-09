Remi na tekmi Vitanest Bilje - Rudar Velenje

Ljubljana, 25. septembra - Vitanest Bilje in Rudar Velenje sta se na današnji tekmi 10. kroga 2. slovenske nogometne lige razšla z nedoločenim izidom 2:2. V vodstvu so nogometaši iz Ajdovščine, ki so na devetih tekmah zbrali 21 točk, eno manj imajo Beltinčani, dve manj pa tretjeuvrščeni Novogoričani.