Do vladnega predloga odprave nesorazmerij izrazito kritična tudi Sviz in visokošolski sindikat

Ljubljana, 25. septembra - Do vladnega predloga odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe na novo plačno lestvico so izrazito kritični v visokošolskem sindikatu in Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Gre za napad na kakovost javnega šolstva, če bo vlada vztrajala pri predlogu, dogovor ne bo mogoč, pravi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.