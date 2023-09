V Ljubljani z današnji dnem zaprtje Župančičeve ulice

Ljubljana, 26. septembra - Od danes do predvidoma 27. oktobra bo zaradi izgradnje komunalne infrastrukture v centru prestolnice za ves promet zaprta Župančičeva ulica na odseku med Gosposvetsko cesto in Puharjevo ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol). Kot so dodali, bo obvoz potekal po vzporednih ulicah.