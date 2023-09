Preiskovalna komisija ZN opozarja na ruske vojne zločine v Ukrajini

Ženeva, 25. septembra - Obstaja več dokazov, da ruske sile izvajajo vojne zločine v Ukrajini, vključno z mučenjem in napadi na civiliste in infrastrukturo, je danes sporočila preiskovalna komisija ZN za Ukrajino in pri tem opozorila, da je bilo v nekaterih primerih mučenje tako brutalno, da je privedlo do smrti.