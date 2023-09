Savšek v Lee Valleyu poplačal stare račune s progo

Ljubljana, 25. septembra - V Gostilni Košir v Tacnu so danes pripravili sprejem za svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah iz Londona Benjamina Savška, kot tudi za bronasto Evo Terčelj ter žensko ekipo, ki so jo sestavljale Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak. Kot je na sprejemu povedal Savšek, so bili računi na progi v Lee Valleyu letos poplačani.