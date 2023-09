Rusko-japonski finale na teniškem turnirju v Zhuhaiu

Peking, 25. septembra - V veliki finale teniškega turnirja ATP v kitajskem mestu Zhuhai z nagradnim skladom 930.000 evrov sta se uvrstila Rus Karen Hačanov in Japonec Yoshihito Nishioka. Hačanov je v polfinalu ugnal Američana Sebastiana Kordo s 7:5 in 6:4, Nishioka pa Rusa Aslana Karaceva s 6:4 in 6:4.