Varuh človekovih pravic in predsednica DZ poudarila pomen medsebojnega sodelovanja

Ljubljana, 25. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič sta se danes po srečanju zavzela za več medsebojnega sodelovanja, katerega cilj ni zgolj iskanje rešitev, ampak dejanske spremembe v praksi in delovanju države, so v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.