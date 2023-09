Safjulin in Zverev za zmago v Chengduju

Chengdu, 25. septembra - Rus Roman Safjulin in Nemec Alexander Zverev sta finalista teniškega turnirja ATP v kitajskem Chengduju. Safjulin je bil v prvem polfinalnem obračunu boljši od Italijana Lorenza Musettija s 6:3 in 6:4, Zverev pa je v drugem dvoboju premagal Bolgara Grigora Dimitrova s 6:3 in 7:6 (2).