Ljubljanski mestni svetniki o prostorskih aktih, nepremičninah, pa tudi kanalu C0

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na prvi seji po poletnem premoru med drugim razpravljali o prostorskih aktih, odločali o prodaji občinskih nepremičnin in potrdili novo vodstvo Centra urbane kulture Kino Šiška. Dotaknili so se tudi kanala C0, proti kateremu je tudi pred tokratno sejo pred mestno hišo potekal protest.