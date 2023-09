Vodenje Pro Plusa prevzema Stella Litou

Ljubljana, 25. septembra - Vodenje medijske hiše Pro Plus, katerega del sta televiziji POP TV in Kanal A, prevzema Stella Litou, sicer izvršna direktorica skupine CME Adria. Na položaju generalnega direktorja je zamenjala Branka Čakarmiša, ki je z današnjim dnem prevzel novo vlogo strateškega svetovalca v podjetju, so sporočili iz Pro Plusa.