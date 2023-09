Z usposabljanjem za delo z osebami z avtizmom prostovoljci pripravljeni na delo na terenu

Koper, 26. septembra - Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Modri december letos že četrtič organizira strokovno usposabljanje za prostovoljce, ki želijo delati z osebami z avtizmom in njihovimi družinami. Usposabljanje zainteresirane prostovoljce nauči več o avtizmu in jih pripravi za delo na terenu.