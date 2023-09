Policisti zaradi prevoza migrantov kazensko ovadili državljana Rusije in Turčije

Novo mesto, 25. septembra - Novomeški policisti so med vikendom ustavili 43-letnega državljana Rusije, ki je v vozilu prevažal sedem državljanov Rusije, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Ustavili so tudi 23-letnega državljana Turčije, ki je prevažal še dva državljana Turčije, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo. Oba so kazensko ovadili.