Ob dnevu slovenskih lekarn o pomenu prehrane pri učinkovitosti terapije z zdravil

Ljubljana, 26. septembra - Slovensko farmacevtsko društvo in Lekarniška zbornica Slovenije danes organizirata 19. dan slovenskih lekarn. Ob tokratnem dnevu posebej izpostavljajo, da je pri vsaki terapiji z zdravili za njeno učinkovitost pomembna prehrana, saj ključno vpliva na absorpcijo in učinkovitost zdravil, so zapisali v sporočilu za javnost.