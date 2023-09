Maribor znova vabi na Festival Stare trte

Maribor, 26. septembra - V Mariboru se bo v drugi polovici tedna odvil Festival Stare trte, ki ga že vrsto let prirejajo v čast najstarejši trti na svetu. Na vinskih večerih se bodo predstavili mladi slovenski in štajerski vinarji, na Glavnem trgu bo tržnica slovenskih dobrot in na Dravi splavarski krst. Vrhunec festivala bo v nedeljo s svečano trgatvijo Stare trte.