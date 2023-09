Ljubljana, 25. septembra - Veliko najboljših doslej plačljivih slovarjev zbirke ASP32 je sedaj na voljo popolnoma brezplačno na slovarskem portalu Termania. Dodali so jim še druge brezplačne slovarje. V letih 2022 in 2023 so jih dodali 32, sedaj je na portalu Termania brezplačno na voljo 135 slovarjev.