V zdravstvu s predlagano odpravo plačnih nesorazmerij zadovoljni v Fidesu, ne pa tudi vsi ostali

Ljubljana, 25. septembra - Vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in hkratne prevedbe na novo plačno lestvico je med sindikati javnega sektorja naletel na različne odzive. V zdravstvu so z njim zadovoljni v zdravniškem sindikatu Fides, ne pa tudi vsi ostali. Po besedah predsednice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujović zanje ni sprejemljiv.