Novogoriški kriminalisti zaradi korupcije pri pridobivanju vozniških kvalifikacij ovadili eno osebo

Nova Gorica, 25. septembra - Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica so zaključili večmesečno preiskavo suma nepravilnosti izpitne komisije za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu in ovadili eno osebo, so sporočili iz PU Nova Gorica.