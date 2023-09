Pri doktorskem študiju in podoktorskem delu potrebna močna želja po znanju

Ljubljana, 25. septembra - Doktorice in doktorji znanosti so danes na okrogli mizi na Univerzi v Ljubljani spregovorili o izzivih, s katerimi se srečujejo posamezniki po zaključku doktorskega študija. Poudarili so, da mora raziskovalce pri doktorskem študiju in podoktorskem delu voditi močna želja po znanju. Izpostavili so tudi pomen navezovanja stikov za krepitev kariere.