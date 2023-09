Festival Beast v Portu se bo letos poklonil sodobni slovenski kinematografiji

Porto, 26. septembra - V Portu na Portugalskem se bo v sredo začel mednarodni filmski festival Beast, posvečen kinematografiji iz Srednje in Vzhodne Evrope. Letošnja izdaja se bo poklonila sodobnemu in avantgardnemu slovenskemu filmu. Festival bodo uvedli kratki filmi Babičino seksualno življenje Urške Djukić, Steakhouse Špele Čadež in Sestre Kukle.