Rektorska konferenca zahteva vključitev v stebrna pogajanja o plačni reformi

Ljubljana, 25. septembra - Rektorska konferenca RS zahteva, da njihove predstavnike vključijo v pogajalsko skupino za pogajanja o plačnem stebru za visoko šolstvo. Kot so zapisali, rektorska konferenca spremlja dogajanja in predloge v zvezi z novim plačnim sistemom, saj so razmere v visokem šolstvu z vidika pridobivanja in ohranjanja dobrih kadrov postale nevzdržne.