Alpinistu Prezlju izročili nagrado Paula Preussa za leto 2023

Bolzano, 25. septembra - Slovenski alpinist in gorski vodnik Marko Prezelj je letošnji dobitnik nagrade Paula Preussa, ki jo od leta 2013 podeljuje Mednarodno društvo Paula Preussa. Prezelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado. Prezlju so nagrado izročili na sobotni slovesnosti v Messnerjevem gorskem muzeju na gradu Sigmundskron pri Bolzanu.