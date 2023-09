Strelec iz okolice Kopra spet v priporu

Koper, 25. septembra - Moški, ki naj bi prejšnji torek v vasi Sirči z lovsko puško ranil zbiralca starega železa, je spet v priporu, potem ko so ga po dogodku za nekaj dni izpustili na prostost. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so na podlagi odredbe koprskega okrožnega sodišča 60-letnika v soboto privedli v zapore Koper.