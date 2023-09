Država lani pobrala za šest odstotkov več dajatev

Ljubljana, 25. septembra - Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so lani dosegli 21,46 milijarde evrov in bili glede na 2021 višji za 6,3 odstotka, je danes objavil statistični urad. Davčni prihodki so narasli za 6,1 odstotka, prihodki od socialnih prispevkov pa za 6,5 odstotka. V deležu od BDP so medtem prihodki države po rasti v 2021 lani nekoliko upadli.