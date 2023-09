Brezovica, 25. septembra - V naselju Jezero na območju občine Brezovica se je okoli 10.20 nehote sprožila sirena za javno alarmiranje. Nevarnosti za občane ni, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Po pojasnilih regijskega centra za obveščanje Ljubljana je do nenamerne sprožitve najverjetneje prišlo zaradi človeške napake.