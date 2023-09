Libija po poplavah odredila aretacijo osmih uradnikov

Tripoli, 25. septembra - Libijski generalni tožilec je danes v okviru preiskave nedavnih poplav, ki so zaradi porušenja dveh jezov najbolj opustošile mesto Derna na severovzhodu države, odredil aretacijo osmih uradnikov. Vsi so trenutno oziroma v preteklosti delali v uradih, pristojnih za upravljanje jezov, in so obtoženi njihovega slabega vzdrževanja.