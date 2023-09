Vampiček gre v šolo v Mini teatru tudi o osamljenosti, smrt in veri

Ljubljana, 26. septembra - V Mini teatru bo drevi premiera lutkovna predstava Vampiček gre v šolo po stripu Joanna Sfara. Kot so zapisali v gledališču, zgodba z mojstrskim mešanjem humorja in tragedije ter spretnim preklapljanjem med grozljivo in komično atmosfero pametno odpira teme, kot so osamljenost, smrt, vera v Boga in vrednost pravega prijateljstva.