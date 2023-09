Ljubljana, 25. septembra - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden začeli z rastjo. Indeks SBI TOP se je do 11.30 zvišal za 0,41 odstotka. Najbolj se dražijo delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, cenijo se le delnice Telekoma Slovenije. Najprometnejše so delnice Krke.