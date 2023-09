Ptujski svetniki potrdili združitev treh javnih zavodov v enega

Ptuj, 25. septembra - Ptujski mestni svetniki so na današnji seji potrdili predlog mestne uprave za združitev treh mestnih javnih zavodov, in sicer zavoda za šport, centra interesnih dejavnosti in zavoda za turizem v enoten Javni zavod Ptuj. Med drugim so se seznanili s polletnim izvrševanjem proračuna ter občinski praznik prestavili s 5. avgusta na 23. april.