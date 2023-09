Golfistkam Evrope po preobratu rekordna tretja zaporedna zmaga

Marbella, 25. septembra - Najboljših 12 igralk golfa iz Evrope in ZDA se je minuli tedna merilo na pokalu Solheim, ženski različici Ryderjevega pokala. Evropske golfistke so po preobratu premagale ZDA, ki so povedle s 4:0, in se na koncu po remiju 14:14 veselile rekordne tretje zaporedne zmage.