Avgusta v Sloveniji manj prihodov in prenočitev turistov

Ljubljana, 25. septembra - Slovenijo je avgusta obiskalo milijon turistov, kar je 4,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Skupaj so ustvarili skoraj 2,9 milijona prenočitev, kar je 5,6 odstotka manj kot avgusta lani, ko je bilo največ prenočitev do zdaj, in dva odstotka manj kot avgusta 2019. Manjši turistični obisk je bržkone pripisati avgustovskim poplavam.