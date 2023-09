Letošnja Forma viva Portorož o odnosu med umetnostjo in naravo ter dvema kiparjema

Seča, 25. septembra - Na delovišču na polotoku Seča bo od danes do 28. oktobra potekal mednarodni kiparski simpozij Forma viva Portorož 2023. Glavna tema bo odnos med umetnostjo in naravo. Letos bosta ustvarjala dva umetnika, Ištvan Išt Huzjan iz Slovenije in Emma Jääskeläinen iz Finske, so sporočili iz Obalnih galerij Piran.