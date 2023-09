V Celju javni razpis za oddajo najemnih stanovanj mladim

Celje, 25. septembra - Družba Nepremičnine Celje je objavila javni razpis za oddajo osmih stanovanj z dobo najema do 10 let. Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi s stalnim bivališčem v Celju. Upoštevali bodo tudi njihovo izobrazbo, zaposlitev, podjetnost, kraj zaposlitve in aktivno državljanstvo.