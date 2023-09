Vreme: Na Primorskem sončno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 25. septembra - Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno možen rahel dež. Pihal bo severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno, več oblačnosti bo dopoldne na Kočevskem in v Beli Krajini. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 17, najvišje dnevne 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.

Vremenska slika: Višinsko jedro hladnega zraka se pomika nad južno Italijo in Jonsko morje, njegov vpliva na vreme pri nas slabi. Naši kraji so pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Poljsko in Baltiškimi državami. Nad naše kraje od vzhoda doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih krajih Italije ter ob severnem Jadranu sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu večinoma zmerna burja. V torek bo večinoma sončno. Burja bo še pihala.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V torek bo vpliv vremena ugoden.