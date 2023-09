Pri gašenju ostrešja stanovanjske hiše pri Slovenj Gradcu poškodovan gasilec

Slovenj Gradec, 25. septembra - Minulo noč je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Požar je gasilo 64 gasilcev, eden se je pri tem poškodoval, zato so ga reševalci po oskrbi odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Ogenj je uničil ostrešje in zgornji bivalni del hiše, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.