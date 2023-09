Primorske novice o spremembah za verske skupnosti (25. 9.)

Koper, 25. septembra - Jana Krebelj v komentarju Verske skupnosti kot nebodigatreba? piše o spremembah za verske skupnosti po poplavah. Meni, da so bile pri predlogu, ki so ga sprejeli poslanci, verske skupnosti grdo zlorabljene. Znižali so državno kritje prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev, zato bo v državnem proračunu letno ostalo 1,7 milijona evrov.