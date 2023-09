Dnevnik o izzivih Ukrajine (25. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Andrej Brstovšek v komentarju Topovi in žito piše o izzivih Ukrajine. Izpostavlja, da ji trenutno izziv predstavlja predvolilno dogajanje v ZDA, na Poljskem in na Slovaškem, pri čemer ni nujno, da bo ostalo le predvolilno. Zelenski je z zaostrovanjem spora s Poljsko in nepotrebnim izpostavljanjem držav, ki pomagajo, odigral slabo partijo, meni.