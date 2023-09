V Hollywoodu scenaristi in studii po mesecih stavke dosegli načelni dogovor

Los Angeles, 25. septembra - V Hollywoodu so po 146 dneh stavke scenaristi in studii v nedeljo uspeli doseči načelni dogovor, ki bi lahko vodil v konec ene največji stavk v filmski industriji. Medtem ko so scenaristi končali stavkovne shode, pa bodo počakali do ratifikacije sporazuma, preden se bodo vrnili na delo, poroča portal Indiewire.