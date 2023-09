Pregled - šport, 24. 9. (nedelja)

LONDON - Slovenska kajakašica Eva Terčelj si je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Londonu na najboljši možen način zacelila rane, ki jih je dobila, ko je v slalomu izpadla že po kvalifikacijah. Bronasto medaljo je nekdanja slalomska svetovna prvakinja dobila v kajakaškem krosu, kar je za Slovenijo tretja kolajna na tem prvenstvu. Kanuistke so bile bronaste v ekipni vožnji, Benjamin Savšek je postal prvak v kanuju, prvenstvo pa se je po zaslugi Terčeljeve končalo, kot se je začelo. Za Slovenijo je to že 31. kolajna na svetovnih prvenstvih.

LONDON - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec zadnje dirke svetovnega prvenstva v tej sezoni v Matterley Basinu za veliko nagrado Velike Britanije, potem ko je po prvi dobil tudi drugo vožnjo. Naslov prvaka si je v elitnem razredu MXGP že pred zadnjo postajo prvenstva privozil Španec Jorge Prado. Na drugem mestu je današnjo dirko končal Švicar Jeremy Seewer, tretji je bil Francoz Romain Febvre.

ASSEN - Čeprav kolesarji na evropskem prvenstvu ne tekmujejo za svoje klube, ampak za reprezentance, pa je tudi na prvenstvu na Nizozemskem takoj padla v oči vnovična prevlada kolesarjev Jumbo-Visme. Ti so zasedli prva tri mesta, za Francijo je zmagal Christophe Laporte, Belgiji je srebrno kolajno priboril Wout Van Aert, tretji je bil Nizozemec Olav Kooij. Jaka Primožič je z zaostankom šestih minut in 16 sekund zasedel 50. mesto, Tilen Finkšt je bil 81., Matevž Skok 82., oba sta zaostala osem minut in 38 sekund, Aljaž Jarc, Kristijan Koren in Mihael Štajnar pa niso prišli do cilja.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Lodžu z zmago končala kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah. V sedmem krogu je s 3:0 (13, 20, 23) premagala Južno Korejo in z dvema zmagama, petimi porazi ter šestimi točkami osvojila šesto mesto v skupini C.

OSIJEK - Slovenski strelec Matjaž Lepen je na evropskem prvenstvu v Osijeku zablestel v polnem sijaju. Enaintridesetletni Korošec je na dvodnevni tekmi v olimpijskem trapu zadel 122 od 125 možnih letečih tarč, v konkurenci 104 strelcev je v kvalifikacijah zasedel šesto mesto. Poleg strelca s Prevalj so nastopili še štirje Slovenci in ena Slovenka. Denis Vatovec (120) je zasedel 20., Žan Šfiligoj (117) 47., Boštjan Maček (116) 55., Tomaž Blazinšek (115) pa 59. mesto. Edina slovenska predstavnica v članski konkurenci Jasmina Maček (109) je osvojila 24. mesto.

LJUBLJANA - S finalnima preizkušnjama v Wujiangu na Kitajskem je padel zastor na sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Slovenke so vpisale izjemen ekipni uspeh. Slovenija je namreč prepričljivo zmagala v pokalu narodov v razvrstitvi svetovnega pokala v težavnosti v ženski konkurenci. Slovenke so se uvrstile pred Japonsko. Ta pa je v pokalu narodov zmagala tako v seštevku moških kot tudi v seštevku moških in žensk skupaj. V tem seštevku je bila Slovenija druga.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 9. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 0:1 (0:1).

BERLIN - Etiopska tekačica Tigst Assefa je danes na berlinskem maratonu postavila nov svetovni rekord. Za ponovitev lanske zmage je v Berlinu maraton pretekla v 2:11:52 ure in s tem močno izboljšala dosedanji rekord v ženski konkurenci Kenijke Brigid Kosgei, ki je leta 2019 v Chicagu tekla 2:14:04. V moški konkurenci je zmagal Kenijec Eliud Kipchoge s časom 2:02:42, s čimer je zaostal za lastnim svetovnim rekordom (2:01:09), doseženim lani prav na maratonu v nemški prestolnici. Zanj je bila to že peta berlinska zmaga po letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

GUADALAJARA - Grkinja Maria Sakari je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v mehiški Guadalajari. V finalu je premagala Američanko Caroline Dolehide s 7:5, 6:3. Sakari, druga nosilka in deveta igralka na svetu, je tako dosegla drugo zmago na turnirjih WTA, a prvo po štiriletnem premoru. Zmagala je v Rabatu 2019, potem pa se šestkrat uvrstila v finale, vendar do Guadalajare ostala praznih rok.

SUZUKA - Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen je naredil nov korak k ubranitvi naslova. Na preizkušnji za VN Japonske v Suzuki je z novo zmago še povečal naskok v seštevku sezone. Njegova ekipa Red Bull pa je že potrdila letošnjo zmago v konstruktorskem seštevku. Drugo in tretje mesto sta osvojila McLarnova dirkača Lando Norris in Oscar Piastri.

NEW DELHI - Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP na novem prizorišču v indijskem Buddhu. Drugi je bil Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Vodilni v seštevku SP in branilec naslova Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) pa dirke po padcu ni končal.